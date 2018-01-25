Соломенский районній суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства сроком на два месяца (до 25 марта 2018 года) для главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой. Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец в эфире "112 Украина". Так, суд отпустил Гаврилову под личное обязательство. Решение суда обжалованию не подлежит. "Для меня будет преждевременно комментировать судебное решение, я хотел бы видеть его полный текст. Тем более, что это судебное решение не обжалуется и является окончательным, мы с ним согласны. Есть некоторые технические моменты, которые мы услышали, о его действии до 25 марта", - отметил он. Кравец также добавил, что следствие по делу Гавриловой будет продолжаться. "Следствие будет продолжаться. Мы благодарны суду, что предоставил нам возможность должным образом контролировать поведение подозреваемой. Я думаю, что мы постараемся в максимально сжатые сроки завершить расследование и передать уже в суд для рассмотрения дела по существу... Разве что подозреваемая сможет нас убедить, что она получила 10 млн абсолютно законно, тогда мы готовы пересмотреть процессуальное решение", - отметил он. В свою очередь, Гаврилова заявила, что довольна решением суда. "Я сегодняшним решением довольна, в том смысле, что наконец начнется активная фаза действий. Я чиновник, я уважаю работу НАБУ и призываю, чтобы они уважали мою позицию", - заявила она.

