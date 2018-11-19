Суд перенес рассмотрение дела Януковича на 5 декабря

Оболонский райсуд Киева объявил перерыв в рассмотрении по сути дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в госизмене на 5 декабря.

Об этом объявил председательствующий судья Владислав Девятко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Для обеспечения права на защиту Виктора Януковича, суд объявляет перерыв в судебном заседании на 9:00 5 декабря", - подчеркнул судья.

Также судья Владислав Девятко добавил: "... это не исключительная практика, если обвиняемый Янукович до определенной судом дате не сможет вылечиться, суд не сочтет проявлением неуважения к суду, если он выступит в суде с последним словом сидя или лежа на врачебной постели, если состояние здоровья не позволит ему перед судом стоять". По материалам Укринформ