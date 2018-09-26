Суд по апелляции на арест Вышинского перенесли на 2 октября

Апелляционный суд Херсонской области перенес на 2 октября рассмотрение жалобы защиты руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей до 4 ноября.

"Рассмотрение апелляции перенесли на 2 октября на 10:00. Я пока не знаю, по какой причине Вышинского не доставили в суд. Сейчас пытаюсь попасть к нему в СИЗО, чтобы узнать, не связано ли это с ухудшением состояния здоровья", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Андрей Доманский.

Как сообщалось, 6 сентября Херсонский городской суд продлил срок ареста К.Вышинского до 4 ноября.

Украинские правоохранители задержали К.Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. 17 мая Херсонский горсуд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что К.Вышинский уведомлен о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов: "Подозреваемый в госизмене Кирилл Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины".

По ее словам, в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе К.Вышинского были выявлены и изъяты пистолет и патроны к нему. Пистолет является огнестрельным оружием – самозарядным пистолетом модели "FN Browning M1906".

Херсонский суд уже несколько раз продлевал ему срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения