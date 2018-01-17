Суд по делу Януковича: Дещица рассказал, как Россия вторгалась в Крым

Для осуществления аннексии Крыма Россия перебрасывала на полуострова своих военных на самолетах и вертолетах, о чем в МИД Украины поступали соответствующие сведения. Об этом рассказал на заседании Оболонского районного суда Киева по делу о госимзене экс-президента Виктора Януковича Андрей Дещица, который в 2014 году занимал пост и. о. министра иностранных дел (ныне посол в Польше), передает NewsOne.

По его словам, информация поступала об этом из разных ведомств.

"Из той информации, которая к нам поступала в Министерство иностранных дел, иностранные подразделения стягивались на полуостров Крым в феврале 2014 года. Это были российские регулярные вооруженные силы. Из той информации, которую мы получали из оперативных сообщений Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности, Министерства обороны - это были вбросы самолетами и вертолетами", - рассказал Дещица.

В то же время он указал на первые серьезные признаки по ухудшению отношений между странами еще до вторжения в Укураину. По его словам, все началось с намерения Киевом подписать Соглашение об ассоциации.

"Выполняя обязанности посла по особым поручениям - специального представителя действующего председателя ОБСЕ по вопросам конфликтов в Приднестровье, Грузии, Нагорном Карабахе, я имел контакты с представителями министерства иностранных дел Российской Федерации. Уже к концу 2013 чувствовалось напряжение в этих отношениях, особенно когда мы приняли решение более интенсивно проводить переговоры с Европейским союзом относительно подписания Соглашения об ассоциации. А когда начались события на Майдане, то эти участники переговорных процессов по Грузии говорили, что это хорошо не закончится. Тогда определенные угрозы уже поступали", - добавил посол.

Как рассказывал ранее первый президент Украины Леонид Кравчук, вторжение России в Украину зафиксировано в российских документах. Кремль, испугавшись реакции мировой общественности, начал использовать гибридную войну, делая вид, что к войне на Донбассе Россия не имеет отношения.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г.

президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.