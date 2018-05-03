Суд по госизмене Януковича 4 и 17 мая допросит свидетелей защиты

Оболонский районный суд Киева решил допросить 4 и 17 мая одобренных ранее свидетелей защиты Виктора Януковича по делу о государственной измене экс-президента Украины.

На заседании 4 мая будет допрошен бывший охранник В.Януковича из Управления государственной охраны Дмитрий Иванцов.

Кроме того, на 17 мая назначен допрос экс-командующего Внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка.

Как сообщалось, на заседании в четверг суд решил вернуться к допросу свидетелей защиты В.Януковича, которые ранее были заявлены, но адвокаты не обеспечили их явку в суд.

Суд заслушал в четверг в качестве свидетеля принимавшего участие в "Антимайдане" жителя Крыма Андрея Никифорова, который давал показания в режиме видеоконференции с оккупированного полуострова, и бывшего депутата Вышгородского райсовета от Партии регионов, директора охранной фирмы "Гроссер" Анатолия Кобылинского, которая осуществляла охрану резиденции "Межигорье" во время президентства В.Януковича.

При этом на предыдущем заседании 19 апреля суд принял решение уже приступить к судебным дебатам по делу о госизмене В.Януковича. Адвокаты экс-президента заявили протест и покинули зал заседаний. После этого суд перенес заседание на 3 мая и указал, что в случае неявки защитников В.Януковича будет решаться вопрос о замене их на государственных адвокатов.