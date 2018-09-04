Суд продлил арест Савченко до 30 октября

Шевченковский районный суд Киева продлил до 30 октября срок содержания под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко.

Соответствующее решение суд принял на заседании во вторник, удовлетворив ходатайство стороны обвинения. Во взятии Н.Савченко на поруки суд отказал.

Как известно, в настоящее время Н.Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана".

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила, что правоохранители завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и Н.Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Адвокат В.Рубана Валентин Рыбин сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа уведомил следствие.

Н.Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.