Суд продлил на два месяца арест подозреваемого в госизмене экс-помощника премьера Украины Ежова и продолжится 8 октября

Голосеевский районный суд Киева продлил до 1 ноября срок содержания под стражей обвиняемому в государственной измене бывшему переводчику премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Валентин Рыбин, на заседании суда в понедельник, который уже рассматривает данное дело по существу, прокурор в полном объеме зачитал 3 протокола обыска. По его мнению, сторона обвинения таким образом затягивает рассмотрение дела.

В.Рыбин отметил, что следующее заседание суда состоится 8 октября. "Поэтому мой подзащитный месяц будет сидеть в СИЗО без рассмотрения его дела", - указал он.

Как сообщалось, вечером 20 декабря 2017 года сотрудники контрразведки СБУ задержали на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина – С.Ежова. Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. По информации СБУ, С.Ежов по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур и передавал кураторам через электронные каналы связи.

С.Ежов неоднократно выполнял функции личного переводчика премьера на разных международных встречах и в ходе заграничных поездок. Ранее он работал в посольстве Украины в США, а также в администрации президента Украины и аппарате Верховной Рады. По данным СБУ, задержанный собирал информацию о зарубежных поездках украинского премьера по заданию ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ и его деятельность не попадает под определение шпионажа. Супруга С. Ежова Юлия Мирошникова имеет гражданство РФ.