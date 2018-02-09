Суд разрешил снять электронный браслет с нардепа Розенблата

Соломенский районный суд Киева продолжил еще на два месяца меру пресечения для народного депутата Украины (внефракционного) Борислава Розенблата, разрешив при этом снять электронный браслет, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Б.Розенблата Алексей Шевчук.

По его словам, 9 февраля Соломенский районный суд Киева, рассмотрев ходатайство прокурора о продлении срока действий обязательств, возложенных на Б.Розенблата, удовлетворил просьбу частично. В виде меры пресечения подозреваемого в настоящее время действуют личные обязательства: прибывать к детективу, прокурору или в суд по первому требованию, уведомлять следствие и суд об изменении места проживания или работы, сдать на хранение паспорт для выезда за границу и воздержаться от общения с рядом лиц, которые проходят по делу.

Ранее Соломенский райсуд Киева отменил обязательство носить электронный браслет народному депутату Украины (фракция "Народный фронт") Максиму Полякову.

На брифинге 8 февраля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что антикоррупционные органы планируют завершить расследование производства относительно народных депутатов Б.Розенблата и М.Полякова до конца февраля-марта.

Народные депутаты Б.Розенблат и М.Поляков являются фигурантами так называемого "янтарного дела". Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.