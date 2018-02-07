Суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и Тоцкого по делу о расстрелах на Майдане в 2014

Печерский районный суд г.Киева дал разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о совершении преступлений, которые привели к убийствам активистов Майдана 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в среду на своей странице в соцсети Фейсбук.

Также, по ее словам, в отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства – экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, бывшего замминистра МВД Виктора Ратушняка и бывшего заместителя начальника - начальника милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в г.Киеве Петра Федчука – подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.

"Напомню, что речь идет о событиях на Евромайдана 18-20 февраля 2014 года. Все шестеро фигурантов уголовного производства находятся в розыске, уклоняются от суда и следствия", - подчеркнула Л.Сарган.

Как сообщалось, 30 июня 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Департамент специальных расследований Генпрокуратуры уведомил о новых подозрениях по преступлениям, совершенным в период с 18 по 20 февраля 2014 года против протестующих на Майдане Независимости в центре Киева бывшим высокопоставленным чиновникам режима экс-президента Виктора Януковича.

По его словам, были предъявлены новые и изменены предыдущие подозрения в совершении преступлений В.Януковичу, министру внутренних дел Виталию Захарченко, заместителю министра внутренних дел Украины Виктору Ратушняку, главе Службы безопасности Украины Александру Якименко, замглавы СБУ – экс-главе Антитеррористического центра при СБУ Владимиру Тоцкому, заместителю начальника - начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве Петру Федчуку. Они подозреваются в незаконном препятствовании организации и проведению митингов и шествий, в организации превышения сотрудниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий, умышленном убийстве двух и более лиц, законченном покушении на убийство двух и более лиц, причинение умышленного тяжкого телесного повреждения, а также в организации террористического акта.

По совокупности содеянного действия В.Януковича, В.Захарченко, В.Ратушняка, А.Якименко, В.Тоцкого, П.Федчука квалифицированы органом досудебного расследования по ч.3 ст.28, ст.340, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.3 ст.365 УК Украины (в редакции закона от 07.04.2011), ч.3 ст. 28, ч.3 ст.27, пп. 1,5, 12, ч.2 ст.115, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.15 пп. 1, 5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (в редакции закона от 05.11.2009), ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (в редакции закона от 05.11.2009), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины.