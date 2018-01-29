Суд сегодня рассмотрит отстранение главы Госаудитслужбы - САП

Соломенский районный суд сегодня, 29 января, рассмотрит ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от исполнения обязанностей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой. Об этом сообщили в САП. "Да, еще на прошлой неделе подали ходатайство, рассмотрение сегодня на 16:00. Отстранить от должности - так правильно по УПК", - сообщили в САП. Напомним, Соломенский районній суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства сроком на два месяца (до 25 марта 2018 года) для главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой. Гаврилова обвиняется в незаконном обогащении в сумме около 10 млн гривен и подаче недостоверных сведений в электронной декларации. В частности, в ходе расследования у чиновницы было обнаружено имущество, не внесенной в декларацию.

