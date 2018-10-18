Суд Швейцарии отклонил апелляцию России по крымскому иску 12 украинских компаний

Федеральный суд Швейцарии подтвердил право Арбитражного суда Женевы рассматривать иск 12 украинских компаний о компенсации убытков за экспроприацию крымских объектов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда от 16 октября 2018 года.

Суд отклонил апелляцию Российской Федерации, которая оспаривала компетенцию Женевского арбитража.

Украинские компании требуют возмещения убытков от Российской Федерации в Арбитражном суде Женевы в размере около 100 млн долларов. В частности, они заявляют, что при аннексии Крымского полуострова в 2014 году Российская Федерация совершила действия, которые привели к экспроприации объектов недвижимости в Крыму. В частности Россия нарушила Договор о защите инвестиций с Украиной от 1998 года.

Федеральный суд Швейцарии отметил, что Арбитражный суд Женевы в данных условиях имеет право рассматривать иски о защите инвестиций.

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна уплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма на сумму в 159 млн долларов.

Отметим, 5 сентября Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, "Проминвестбанка" и Сбербанка. Решение принято в связи с заявлением об обеспечении иска бывшего главы правления Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.