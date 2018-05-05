Суд снова решил арестовать имущество сына главы МВД

Судья Соломенского районного суда Киева Виктор Фомин 4 мая принял определение о наложении ареста на квартиры, машиноместа и акции, принадлежащие сыну министра внутренних дел Александру Авакова, сообщает интернет-ресурс "Судебный репортер" Ирины Салий.

Текст определения пока отсутствует в базе судебных решений, а по данным интернет-ресурса речь идет о трех машиноместах и квартире в Киеве, квартире в Харькове и 43,7% акций в ЧАО "Инвестор".

Агентству "Интенрфакс-Украина" пока также не удалось получить комментарий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по этому вопросу.

Согласно базе судебных решений, подобные определения об аресте активов Александра Авакова уже принимали судьи Соломенского суда Виталий Украинец и Елена Мозолевская соответственно 2 ноября 2017 года и 23 февраля 2018 года по ходатайству детектива НАБУ Андрея Мельника, однако тогда в перечне отсутствовали акции "Инвестора".

Первый раз определение об аресте был отменено определением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева от 19 декабря 2017 года, в связи с чем указанное имущество со 2 ноября 2017 года по 23 февраля не находилось под арестом.

Второй раз арест был отменен определением судьи Соломенского суда Людмилы Кизюн от 17 апреля этого года, которая пришла к мнению о необоснованности ареста и отметила, что подозреваемый ранее не предпринимал мер к отчуждению этого имущества.

Как сообщалось, НАБУ расследует уголовное производство о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины в конце 2014 - начале 2015 годов. Детективы выясняют обстоятельства, связанные с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам.

Двум лицам, задержанным 31 октября 2017 года в рамках расследования дела, сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет о экс-замглавы МВД Сергее Чеботаре и сыне главы МВД Украины Александре Авакове.

Позднее детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления третьего задержанного - руководителя IT-компании Turboseo Владимира Литвина, руководившего также фирмой, которая по результатам тендера должна была пошить партию рюкзаков для МВД.

Соломенский райсуд Киева 1 ноября 2017 года избрал А.Авакову и еще двум фигурантам "дела рюкзаков" меру пресечения в виде личного обязательства. В начале апреля 2017 года НАБУ сообщило о том, что досудебное расследование в "деле о рюкзаках" завершено, подозреваемым и защите открыты материалы производства.