Суд снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета

В Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца заявляют, что суд восстановил Екатерину Амосову в должности ректора. Соответствующее решение Печерского районного суда г. Киева опубликовала пресс-служба медицинского университета.

Решение суда от 23 апреля требует удовлетворить заявление Амосовой "о признании увольнения незаконным, отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула". Также суд постановил запретить министерству здравоохранения объявлять конкурс на замещение должности ректора.

"Постановление подлежит немедленному исполнению со дня его принятия независимо от его обжалования и открытия уголовного производства", - говорится в документе с подписью судьи Виталия Писанца.

Как уточнила Амосова, приказ о ее увольнении был получен университетом в пятницу вечером.

Отметим, 6 марта Министерство здравоохранения повторно отстранило Екатерину Амосову от обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца и продлило работу комиссии по расследованию срыва экзамена в этом учебном заведении до 23 марта.

Также Минздрав продлил срок работы министерской комиссии По проверке обеспечения экзаменов "Крок", которая работает в университете, на две недели.

Кроме этого, министерство приняло решение обжаловать решение Административного суда Киева о возобновлении Екатерины Амосовой в должности ректора медуниверситета.

Согласно документу, исполнять обязанности ректора будет первый проректор Ярослав Цехмистер.

Напомним, 26 февраля студенты и коллектив НМУ им. Богомольца объявили бессрочную забастовку "в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца".

В свою очередь, и. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун назвала забастовку медуниверситета саботажем. Министерство здравоохранения Украины также призвало не срывать учебный процесс.

Ранее, 20 февраля, Министерство здравоохранения Украины на время служебной проверки отстранило от должности ректора Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Екатерину Амосову.