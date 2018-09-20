Суд снял с рассмотрения апелляцию на закрытие дела Кернеса

Апелляционный суд Полтавской области снял с рассмотрения апелляцию на закрытие уголовного производства в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Апелляционный суд Полтавской области сообщает, что слушания уголовного производства в отношении Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицкого Евгения Николаевича, которое было назначено на 21 сентября 2018, снято с рассмотрения", - сказано в нем.

Дело снято с рассмотрения в связи с тем, что защита Кернеса подала ходатайство в Верховный Суд о направлении данного уголовного производства в другой апелляционный суд.

Как сообщали Українськi Новини, суд получил апелляцию на закрытие дела мэра Харькова Кернеса.

Ранее ГПУ решила не наказывать прокуроров, отсутствовавших на заседании по делу Кернеса.