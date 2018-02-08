Суд в Москве арестовал гендиректора корпорации "Индустриальный союз Донбасса"

Басманный суд Москвы до начала апреля отправил под арест генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана по делу об особо крупном мошенничестве.

"Постановлением суда было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Мкртчана меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля 2018 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Юнона Царева в четверг.

О.Мкртчану предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Мера пресечения бизнесмену была избрана в понедельник, добавила пресс-секретарь.

По данным СМИ, задержание О.Мкртчана может быть связано с делом о растрате денежных средств, выделенных российскими банками на проекты ИСД и других предприятий, принадлежащих бизнесмену.

ИСД основан в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

В декабре 2017 года ИСД официально заявила о фактической потере эффективного управленческого контроля над производственными активами (промышленными площадками и офисными помещениями в городе Алчевск Луганской области) - ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ПАО "Алчевский коксохимический завод" и ПАО "Экоэнергия", которые в совокупности представляют собой значительную часть бизнеса группы, и над офисными помещениями.

В начале января 2018 года на ДМК заявили, что комбинат испытывает сложности с выплатой зарплаты работникам, уплатой налогов и расчетами с поставщиками из-за блокирования хозяйственной деятельности предприятия.