Суд в Москве отклонил жалобу на решение о продлении ареста украинского журналиста Сущенко

Московский городской суд в четверг отклонил жалобу на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко на 2 месяца, сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Жалоба на решение о продлении срока содержания под стражей Сущенко отклонена", - написал адвокат в Твиттере.

Ранее в четверг он пояснил, что Московский городской суд рассмотрит его апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о продлении до 30 января срока содержания под стражей Р.Сущенко.

Как сообщалось, о задержании Р.Сущенко "при проведении шпионской акции" в Москве стало известно 3 октября 2016 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 Уголовного кодекса РФ), свою вину он отрицает.