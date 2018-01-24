Суд в России продлил арест украинскому журналисту Сущенко

Московский городской суд (Российская Федерация) продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин. "Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко до 30 марта 2018 года. Завтра будет подана апелляционная жалоба", - сообщил Фейгин.

Ранее российский суд отклонил жалобу на решение о содержании Сущенко под стражей. Федеральная служба безопасности России задержала украинского журналиста 30 сентября 2016 года в Москве. Его подозревают в якобы работе на украинскую разведку, которая заключалась в "целенаправленном сборе сведений о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии РФ, составляющих государственную тайну". Отметим, ранее также стало известно, что российский суд собирается приговорить Сущенко к 20 годам лишения свободы.

