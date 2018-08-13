Суд вирішив, що Насіров надалі носитиме електронний браслет і не покидатиме Київ

13 серпня, Шевченківський райсуд Києва продовжив до 11 жовтня зобов'язання колишнього глави Державної фіскальної служби Романа Насірова в кримінальному провадженні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

24 канал повідомляв, що 13 серпня засідання у справі Романа Насірова переривали через анонімне повідомлення про замінування будівлі суду. Усіх присутніх довелось евакуювати з приміщення.

Згідно з сьогоднішнім рішенням суду, Насіров до 11 жовтня зобов'язаний буде носити електронний браслет, залишити на зберіганні в Державній міграційній службі закордонний паспорт, а також повідомляти правоохоронцям про зміну місця проживання і роботи.

Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. У березні 2017 року його заарештували, а на свободу Насіров вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. Нещодавно Насіров заявив, що планує балотуватися на пост президента України на виборах у 2019 році.