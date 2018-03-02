Суд заочно арестовал Дыминского

Следственный судья Печерского районного суда Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом президент ФК "Карпаты" и владельца телеканала ZIK Петра Дыминского.

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины в четверг, таким образом, суд удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины, согласованное заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

"По информации органа досудебного расследования в августе 2017, он покинул территорию Украины и обратно в страну не возвращался", - отмечают в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, 18 августа 2017 года автомобиль из кортежа собственника футбольного клуба "Карпаты" П.Дыминского врезался в "Опель", за рулем которого находилась 31-летняя Наталия Трила. Женщина погибла в результате ДТП. Ее родственники утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился П.Дыминский.

22 августа П.Дыминский улетел в Швейцарию.

9 декабря мать погибшей в ДТП Н.Трилы Мария заявила о полном возмещении убытков, вызванных этой аварией, а также отозвала доверенности, выданные третьим лицам на представительство ее интересов в судах и других органах относительно ДТП. "Материальных претензий в связи с указанным дорожно-транспортным происшествием не имею, что свидетельствую своей подписью", - говорится в заявлении М.Трилы на имя следователя и прокурора.

12 декабря появилась информация о том, что П.Дыминскому объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, руководящими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса, также подготовлено ходатайство в суд о разрешении на его задержание и применение меры пресечения в виде содержания под стражей.

11 декабря 2017 года П.Дыминский был объявлен в национальный розыск, как скрывающийся от органов досудебного расследования, после чего Национальная полиция подала соответствующие документы и в генеральный секретариат Интерпола.

Печерский районный суд Киева 18 декабря избрал П.Дыминскому меру пресечения в виде содержания под стражей, однако 19 февраля 2018 года Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил это постановление.