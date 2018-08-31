Супрун призывает отказаться от школьных линеек 1 сентября как пережитка советской традиции

И.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун заявляет, что школьные линейки в День знаний 1 сентября являются пережитком советской традиции, от которого давно пора отказаться.

"Школьные линейки на 1 сентября – пережиток советской традиции, от которого давно пора отойти в украинских школах. В развитых странах нет изнурительного выстраивания, стояния под солнцем или дождем, выслушивания бесконечных напутственных речей. Ведь это вредно, прежде всего, с медицинской точки зрения", - написала У.Супрун на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По словам и.о. министра, не зависимо от того, проводится линейка на улице или в помещении, "стояние на одном месте, жара или удушье плохо влияют на здоровье".

У.Супрун отмечает, что в солнечную погоду ребенок может получить тепловой удар или ожог кожи, потерять сознание, чувствовать себя дезориентированным.

"При любой погоде – солнечной или пасмурной – опасны ультрафиолетовые лучи и их наибольшая активность чаще всего приходится на время проведения школьных линеек. Всего 15 минут под их прямым влиянием увеличивает риск возникновения рака кожи и некоторых нарушений зрения. Тень от деревьев, зонтов, тентов и т.п. не обеспечивает полной защиты от солнца", - утверждает У.Супрун.

По ее словам, линейки также не приносят пользу психическому здоровью ребенка, так как скопление незнакомцев вызывает у детей стресс, особенно у самых младших школьников.

"Поэтому Минздрав Украины однозначно не рекомендует проводить линейки. Не лучше ли заменить их интересными, интерактивными уроками?" - подчеркивает У.Супрун.

В то же время, если линейки избежать невозможно, министр предлагает несколько советов, как минимизировать риски.

Прежде всего, по ее словам, нужно позаботиться о защите от палящего солнца и тепловой травмы. Также надо позаботиться, чтобы у школьников был доступ к питьевой воде, а рядом был медработник, который может оказать первую помощь в случае необходимости.

Также перед линейкой необходимо дать детям возможность подвигаться и наговориться, а в самом процессе позволить школьникам активно двигаться, например, делать зарядку.

Кроме того, стоит объяснить детям, зачем нужны подобное мероприятие и какова роль их класса в нем.

"Есть столько интересных вещей, чтобы весело и с пользой провести время. Не надо его терять на советские "торжества", - уверена У.Супрун.