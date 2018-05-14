Сурков может оставить работу на украинском направлении

В новой архитектуре администрации президента России Владислав Сурков, скорее всего, не будет заниматься украинским направлением, сообщили "Интерфаксу" сразу несколько источников.

"Предполагается, что текущая позиция Владислава Юрьевича, связанная с этим направлением, изменится. Однако, нельзя исключать, что его опыт и политическое влияние в регионе останутся устойчивыми и востребованными", - сказал источник, знакомый с ситуацией.

В свою очередь, другой источник, близкий к организации переговоров в формате Сурков-Волкер, пояснил "Интерфаксу", что в переговорном процессе пока взята пауза.

"Пока не сформулирована повестка дискуссии. Говорить о продолжении встреч преждевременно", - сказал источник.

Между тем, ранее в Кремле в связи с информацией об отставке В.Суркова с поста помощника президента РФ заявили, что не предвосхищают кадровых решений.

"Мы никогда не предвосхищаем каких-то кадровых решений и сообщаем о подписанных указах по мере их поступления. Кадровые решения мы никогда не анонсируем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.