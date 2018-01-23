Сущенко в СИЗО дали встретиться с женой и дочерью

Украинский журналист Роман Сущенко, обвиняемый в РФ в шпионаже, провел на свидание с супругой и дочерью, сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Завтра, 24 января, состоится суд по продлению срока содержания под стражей Романа Сущенко в 11.30, в Мосгорсуде. А только что, в СИЗО Лефортово закончилось свидание с женой и дочерью.

Как сообщалось, о задержании украинского журналиста "при проведении шпионской акции" в Москве ФСБ сообщила 3 октября 2016 года. Р.Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), свою вину он отрицает.