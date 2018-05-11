Сына нардепа Попова приговорили к 5 годам за разбой в магазине

Сына народного депутата Александра Попова Богдана и его товарища Владислава Чобана приговорили к лишению свободы на 5 лет с испытательным сроком на 2 года

Соответствующее решение приняла коллегия судей.

"Во время судебного рассмотрения дела были допрошены 3 потерпевших, были исследованы доказательства, пересмотрено видеодоказательства, а также заслушаны обвиняемые. Среди пострадавших докладывали владелец магазина и две продавщицы", - сообщила секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко.

По ее словам, обвиняемые полностью признали свою вину.

"Обвиняемые полностью признали вину и раскаялись. Поэтому суд, учитывая обстоятельство того, что просила прокуратура, а также возраст обвиняемых, пришел к выводу о целесообразности определения наказания в виде лишения свободы на пять лет с испытательным сроком на два года", - отметил председательствующий судья Владислав Девятко.

Напомним, Богдана Попова задержали в ноябре 2017 года за попытку ограбления продуктового магазина. Как заявили в полиции, сын нардепа вместе с сообщником забрали из кассы магазина 2,5 тыс. грн, угрожая продавцам и посетителям оружием. 27 ноября двум несовершеннолетним, которые накануне совершили разбойное нападение на магазин "Праздничный" в Киеве, сообщили о подозрении. Сыну народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова суд назначил круглосуточный домашний арест до 29 января за разбой.