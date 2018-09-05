Сытник не исключает своего задержания

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не исключает возможности своего задержания перед выборами в деле о якобы разглашении информации, в рамках которого суд дал доступ прокуратуре к информации с телефона журналистки программы антикоррупционных расследований "Схемы" Наталии Седлецкой.

Как рассказал А.Сытник журналистам в среду в Киеве, дело о якобы разглашении им тайны досудебного следствия "достаточно старое и валялось в Генпрокуратуре", но с началом нового политического сезона по нему могут начаться "какие-то движения".

"Насколько я знаю, там (в решении суда относительно доступа к информации с телефона Н.Седлецкой - ИФ) речь идёт не о прослушивании, а о получении информации о графиках соединения", - сказал А.Сытник.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, не считает ли он такое решение суда давлением на журналистов и на его самого, директор НАБУ сказал: "Мне кажется, когда принимаются определенные процессуальные решения, должен быть баланс необходимости принятия такого решения и соблюдения прав человека и журналиста. В данном случае, мне кажется, такой баланс просто не соблюден. Перекос такой, что можно действительно сомневаться в том, что это решение объективное и действительно не является вмешательством в работу журналиста".

"Давление на меня лично осуществляется с началом нашей работы. Сказать, что эта какая-то новая форма давления – не скажу так", - добавил он.

Говоря о расследовании дела, в котором фигурирует его фамилия, А.Сытник подчеркнул, что если бы были "реальные основания привлекать к ответственности кого-то из детективов или руководство НАБУ, это давно было бы сделано". "НАБУ настолько всех достало, что им необходимо сейчас что-то сделать со мной лично, с НАБУ", - сказал А.Сытник.

При этом директор НАБУ не исключил, что в дальнейшем расследование этого дела будет продолжаться.

Он также допустил, что возможно и его задержание. "Исключать дальнейших расследований, задержаний, арестов меня персонально я не буду, особенно, когда будет приближаться время к выборам", - подчеркнул А.Сытник.

Как сообщалось, 4 сентября редакция программы антикоррупционных расследований "Схемы" заявила, что Генпрокуратура получила доступ к информации телефона главного редактора программы Н.Седлецкой и расценила это как давление на независимого журналиста.

"Печерский районный суд Киева предоставил доступ Генеральной прокуратуре к телефонным разговорам, СМС и местонахождении телефона Натальи Седлецкой по делу о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором НАБУ Артемом Сытником. Не за конкретный день, а за 17 месяцев", - сказано в заявлении, обнародованном на странице программы "Схемы: коррупция в деталях" в соцсети Фейсбук во вторник.

Команда "Схем" осудила преследование и давление на главного редактора программы.

В тот же день спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что информация с телефона Н.Седлецкой, к которой получили доступ прокуроры, не включает содержание разговоров, а журналистка выступает вместе с другими гражданами в качестве возможного свидетеля.

"Судом разрешено провести исследования материалов оператора телекоммуникаций за период в 17 месяцев. Это обусловлено необходимостью установления даты, времени и места вероятной огласки данных с ограниченным доступом руководителем НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - НФ) в рамках уголовного производства по ч.2 ст.163, ч.1 ст.182, ч.1 ст. 328, ч 2.ст.387 Уголовного кодекса Украины", - сообщил спикер Генпрокуратуры.

Программа "Схемы: коррупция в деталях" – еженедельная телевизионная программа журналистских расследований и аналитики о коррупции в высших эшелонах власти, которая выходит в эфир с июля 2014 года. Совместный проект "Радио "Свобода"" и телеканала "UA: Первый".

5 сентября Н.Седлецкая сообщила, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригласил ее на закрытую встречу в среду, 5 августа, чтобы объяснить получение прокуратурой доступа к информации с ее телефона. Однако в ответ она предложила генпрокурору "вместо кулуарной встречи за закрытыми дверями дать открытый комментарий в прямом эфире".