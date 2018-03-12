Темпы реформ в Украине в преддверии выборов-2019 не уменьшатся – Порошенко

Темп реформ в Украине в преддверии выборов не изменится, заверил президент Украины Петр Порошенко.

"Я заверил лидеров ЕС, что украинская власть и я как президент не будем сбавлять темпов реформирования государства, несмотря на приближение избирательного цикла в Украине в 2019 году", - сказал президент по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини в понедельник в Киеве.