Терещенко решил сложить полномочия мэра Глухова и идти в президенты

Мэр Глухова Сумской области Мишель Терещенко заявил о своем решении сложить полномочия городского головы- и баллотироваться на пост президента Украины.

"Сложение полномочий местного главы никак не капитуляция, а мой вызов системе для последующих шагов для выполнения взятых обязательств перед глуховчанами", - сообщил М.Терещенко на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, раз в пять лет Украина имеет возможность изменить страну мирным путем.

М.Терещенко отметил, что среди нынешних кандидатов в президенты не видит того, кто имел бы политическую волю для изменения страны и борьбы с коррупцией. "Поэтому я вынужден баллотироваться на должность президента Украины", - пояснил он.

Кроме того, М.Терещенко предложил создать антиолигархическую платформу с привлечением общественных организаций для формирования команды профессиональных государственных деятелей.

По его мнению, государственная власть не желает меняться и имитирует реформы. "Изменить систему на уровне маленького городка невозможно", - сказал М.Терещенко.

Также он отметил, что политические силы, представленные в местных советах, не способствуют проведению реформ на местах, а наоборот, препятствуют эффективной работе.

Как пример препятствования деятельности, М.Терещенко привел факты о незначительном финансирование города из государственной бюджета, саботаже принятия необходимых решений в горсовете и отсутствии адекватной реакции правоохранительных органов на нарушения закона.

В связи с этим он отметил, что далее оставаться на должности нет смысла, так как нет возможности влиять на процессы в городе и показывать результаты своей роботы.