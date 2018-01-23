Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

Лидерами президентского рейтинга в Украине являются лидер ВО "Батькивщина" и глава одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко, а также действующий президент страны Пётр Порошенко, свидетельствуют данные соцопроса Фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно обнародованным на пресс-конференции во вторник в Киеве результатам опроса, в случае если бы досрочные выборы президента прошли в ближайшее воскресенье, наибольшее количество респондентов (8,7%) поддержали бы Ю.Тимошенко, за П.Порошенко отдали бы свои голоса 7,6% опрошенных украинцев. Еще по 5,8% набирают лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

Альтернативного политика готовы поддержать 13,5%, не участвовали в голосовании 17,2%, затруднились ответить 20,9%.

Согласно обнародованным данным, в досрочных выборах президента, если такие состоятся, приняли бы участие 67,1% респондентов, еще 20,4% - не принимали бы участия в голосовании, 12,3% - затруднились ответить.

При этом среди тех кто имеет намерение участвовать в голосовании наибольшей поддержкой пользуется лидер ВО "Батькивщина" Ю.Тимошенко (12,1%), далее с поддержкой 10,2% респондентов следует П.Порошенко. На третьем месте А.Гриценко (7,8%), за ним следуют В.Рабинович (7,7%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6%), лидер партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (5,2%).

Другого политика готовы поддержать 15,9%, 19,2% опрошенных затруднились с ответом.

Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" им Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.