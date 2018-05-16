Тимошенко: к власти в Украине должна прийти новая сильная команда

Украина в течение последних четырех лет находится под негативным внешним управлением, а часть крупных транснациональных финансовых олигократий при содействии коррумпированного руководства Украины грубо и цинично зарабатывают на нашей стране. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время эфира на телеканале NewsOne, передает пресс-служба "Батькивщины".

Политик подчеркнула, что вопрос внешних воздействий надо разделять на положительный аспект – поддержка США, ЕС или МВФ, и на желание получить выгоду из слабости страны. "Мы имеем Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, сотрудничаем с МВФ, у Украины также есть сильные друзья – США, ЕС и другие страны мира, которые поддержали нас против внешней агрессии России. В этом случае я бы категорически не рассматривала это как элементы некоего внешнего управления, ведь речь идет о солидарности и желании помочь нам проходить тяжелый путь становления", – пояснила она. В то же время Тимошенко предостерегла: "Есть негативное внешнее управление, цель которого – цинично заработать на Украине. Все чувствуют, что ни правительство, ни президент, ни НБУ не принимают самостоятельных и четких решений". По словам лидера партии, "часть крупных транснациональных финансовых олигократий" при содействии представителей нынешней государственной власти пользуются ресурсами и возможностями Украины и "выкачивают" огромные деньги из нашей экономики. "Эти образования, как большие откормленные акулы, плавают в глобальном пространстве, не имеют отношения ни к одной стране мира, но имеют хорошие аппетиты. И когда в глобальном пространстве появляется слабая жертва, которая имеет слабое и неинтеллектуальне коррумпированное руководство, обескровленная войной и неправильно принятыми решениями, – она как раз и становится добычей", – пояснила политик. Уничтожение страны, по убеждению нардепа, происходит через следующие глобальные шаги: "уничтожение банковской системы; убийство среднего класса; создание искусственной инфляции, вымывание денег из экономики; введение завышенных тарифов; создание условий для эмиграции; разрушение системы здравоохранения; демонтаж системы образования". Тимошенко считает, что нельзя дальше украинскую нацию держать "невеждами", поэтому надо знать правду и понимать, как противостоять этому "пагубному для страны внешнему влиянию". "Сегодня ведется огромная кампания для того, чтобы марионетки, которые не знают, как управлять страной и выводить ее из кризиса, пришли на высокие должности в государстве", – отметила политик. Лидер "Батькивщины" призвала людей ответственно относиться к стране, "ведь уже нет времени на эксперименты". По ее убеждению, судьба страны будет решаться на следующих президентских и парламентских выборах. "Мы должны как нация стать единым организмом и видеть, где именно есть угроза. Сплотив наш интеллект, мы сформируем национальную сильную команду, которая будет иметь дорожную карту, понимать новый курс страны, будет иметь курс восстановления инновационной системы нашей жизни", – заверила Тимошенко. Она также призвала сделать так, "чтобы хоть один раз в истории Украины к власти пришла сильная, независимая, профессиональная команда, в частности национальных украинских технократов, которые поставят страну на ноги". "Мы сегодня собираем такую команду и готовы публично объявить новый курс страны, который имеет две составляющие: первая – это перестройка всей политической системы жизни, и вторая – это новый экономический курс страны, который шаг за шагом выведет нас из критического состояния", – подытожила нардеп.

