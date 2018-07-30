Тимошенко назвала своим "заданием №1" интеллектуальное лидерство Украины

Лидер "Батькивщины" и народный депутат Юлия Тимошенко определила свою важнейшую задачу как политика. Об этом лидер партии "Батькивщина" написала на своей странице в Facebook.

В частности, такой задачей для Тимошенко станет поощрение молодых и талантливых людей работать в Украине и для Украины.

По ее словам, в современном мире перспектива страны определяется уже не столько промышленными ресурсами, сколько технологиями, идеями, а главное – людьми.

Однако Украина, к сожалению, до сих пор остается среди стран, из которых эмигрировало больше молодых и перспективных специалистов, сказала руководитель фракции. "Нужна серьезная комплексная программа интеллектуального роста страны", – подчеркнула Тимошенко.

Ранее Тимошенко пригласила украинцев начать дискуссию о том, кто является "моральным авторитетом нации и страны", и кто в случае принятия новой Конституции мог бы стать потенциальный членом Национальной ассамблеи самоуправления.