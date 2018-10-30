Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предложила новый формат мирных переговоров "Будапешт+"

Об этом она заявила во время выступления на форуме "Новая стратегия мира и безопасности", передает Depo.ua.

"Мы предлагаем политико-дипломатический формат "Будапешт+". Хочу сразу сказать, что этот формат будет работать одновременно с усилением нашей украинской армии - многократным убедительным и всеобъемлющим. И друг без друга они просто не сработают", - сказала она.

Кроме того, она отметила, что в рамках данного формата будет принята новая стратегия мира и определено как страны-гаранты собираются обеспечить гарантии Украины.

"По этому договору (Будапештский меморандум 1994 года) Украина отдала третий в мире по мощности ядерный потенциал, включающий 1900 стратегических ядерных боезарядов, которые были нацелены на США. Но все эти вопросы безопасности гарантии остались только на бумаге. А одно из гарантов этого меморандума ведет против Украины войну. Было создано прецедент, который разрушает не только безопасность Украины. Именно поэтому мы должны настаивать на восстановлении и внедрении настоящих гарантий безопасности, которые вернут в Украину мир", - заявила Тимошенко. По материалам "ДС".