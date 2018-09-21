Тимошенко: в основу Нового курса заложен инновационный тип развития экономики

Тимошенко 21 сентября представила новый экономический курс

В основу Нового курса Украины заложен инновационный, а не сырьевой тип развития экономики. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на Форуме "Новый экономический курс Украины, который проходит сегодня, 21 сентября, в Киеве, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Инновационная экономика - это интеграция в мейнстрим четвертой промышленной революции. В мире идет индустриализация 4.0, а мы с вами остались в средневековье, там, где нет успеха, экономического развития. То есть мы - в сырьевой нише", - пояснила она.

Лидер "Батькивщины" обратила внимание на то, что модель сырьевого развития экономики - не выгодна для страны и не имеет будущего, ведь "чем больше мы выращиваем сырья, тем ниже ее цена, тем ниже спрос и как следствие - мизерная прибыль".

Для примера Юлия Тимошенко сравнила валовой доход компании Applе, который в прошлом году составил 229 млрд долл., и ВВП Украины - лишь 112 млрд долл.

"Вот, что такое интеллект, воплощенный в реальную жизнь. Вот, что такое сырье экономика", - отметила политик.

Она также отметила, что если сравнить Украину и четыре известные нам успешные страны, которые имеют лучшее инновационное развитие и которые вместе имеют вдвое меньше населения (Эстония, Норвегия, Израиль и Сингапур), то статистика впечатляет: ВВП Украины - 112 млрд долл., а ВВП в сумме этих четырех стран - триллион долларов. В то же время Кремниевая долина, которая по своей площади сопоставима с Киевом, но имеет 235 млрд долл. ежегодно ВВП.

"Если Украина не впишется в стратегию инновационного экономического развития, если она не станет полноценным участником четвертой промышленной революции, тогда возникает угроза нашего суверенитета, государственности", - резюмировала Тимошенко.

Инициатор Нового курса четко обозначила первоочередные шаги формирования инновационной экономики: "Должно быть создано Министерство инновационного развития, работа которого в корне отличаться от наших структур и министерств советского типа. В новое министерство должны прийти самые интелектуальные люди страны, которые точно знают, как развиваются инновации, как функционируют информационные технологии".

Не менее важно, по мнению Тимошенко, выиграть в мире конкуренцию за человека и его интеллект. По материалам РБК-Україна.