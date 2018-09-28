Тимошенко заявляет о намерении ликвидировать "Нафтогаз Украины" после президентских выборов

Лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет о намерении ликвидировать НАК "Нафтогаз Украины" после президентских выборов.

"Для правления этой коррумпированной продажной власти осталось полгода. Через полгода первое, что мы сделаем, – ликвидируем НАК "Нафтогаз" как ненужного посредника. А также, если НАК "Нафтогаз" создаст другие посреднические структуры, а он сейчас планирует это сделать для продажи природного газа украинцам… Все это будет ликвидировано", - заявила Ю.Тимошенко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Политик также раскритиковала инициативу "Нафтогаза" о продаже 49%-ной доли газотранспортной системы (ГТС) Украины.

"Для того чтобы построить такую же газотранспортную систему, нужно потратить $300 млрд. Это посчитанная сумма в ценах сегодняшнего дня, учитывая газовые хранилища… Они собираются забрать практически половину собственности ГТС в 20 раз дешевле. Примерно то, что они оценивают в $7 млрд", - сказала лидер "Батькивщины", назвав такую идею "аферой века".

Ю.Тимошенко также заявила, что если продажа 49% ГТС состоится, после президентских выборов это решение будет отменено.

Кроме того, она считает обманом утверждения о том, что украинская ГТС останется без нужных объемов транспортировки газа. По ее мнению, такого развития ситуации можно не допустить стремительным увеличением добычи украинского газа.

"Первое, что мы будем делать, – это развернем стремительную добычу природного газа после президентских выборов, полностью обеспечим себя нашим украинским природным газом и будем частично наполнять нашу газотранспортную систему и экспортировать газ в ЕС", - сказала политик.