Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом вчера, 18 января, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на брифинге в Нью-Йорке по итогам встречи с Трампом, передает Today.kz.

"Напрямую этот разговор не происходил - обстановка не позволяет, сами знаете. Поэтому я не стал это педалировать. Но мы через Северную Корею перекинули "мостик" к Украине. (...) Есть минские договоренности, которые зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск. (...) Надо сближать эти позиции, приходить к взаимопониманию. "Минск-1" в тупике, нужен "Минск-2", - рассказал Назарбаев.

По его словам, Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в Казахстан.

"Давайте в другом месте, не в Минске". Я говорю: "Давайте в Казахстане, как изначально должно было быть". (...) Договорились в этом направлении работать", - пересказал Назарбаев слова Трампа.

Напомним, следующая встреча трехсторонней контактной группы в Минске (Беларусь) состоится 31 января 2018 года.