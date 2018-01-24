"Третьей силой" на Майдане, которая могла стрелять по митингующим со стороны отеля "Украина", были представители спецслужб РФ, считает Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что "третьей силой", которая могла стрелять по активистам Майдана в феврале 2014 года со стороны отеля "Украина", были представители спецслужб Российской Федерации.

Во время допроса в качестве свидетеля обвинения по делу о госизмене В.Януковича в Оболонском районном суде Киева в среду, отвечая на вопросы адвокатов, он отметил, что когда услышал выстрелы на Майдане 20 февраля 2014 года, было сложно идентифицировать, откуда они могли исходить.

"Складывалось впечатление, что это направление отеля "Украина", но было сложно идентифицировать конкретное место. Но выстрелы в сторону Майдана шли из стороны отеля "Украина", - подчеркнул А.Парубий.

Спикер парламент отметил, что слышал о наличии российских снайперов на Майдане и допускает наличие так называемой "третьей силы". "Когда я говорю о "третьей силе", я имею в виду собственно российскую силу, а не какую-то условную "третью силу". Поэтому я считаю, что расстрелы начали представители спецслужб РФ", - добавил он.

А.Парубий также подчеркнул, что был против наличия какого-либо огнестрельного оружия и не видел никакого оружия на Майдане, в частности, охотничьего. "Я только слышал, что кто-то из родственников погибших приехал с охотничьим оружием", - рассказал он.

Отвечая на вопросы защиты В.Януковича, спикер парламента также заявил, что среди сотников Самообороны Майдана и других лиц, с кем он контактировал во время Майдана, не было граждан Грузии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.