Турчинов хотел убедить Януковича вернуться в Киев в феврале 2014 года и написать заявление об отставке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, и.о. президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014 года Александр Турчинов хотел убедить экс-президента Виктора Януковича вернуться в Киев в феврале 2014 года и написать заявление об отставке.

Во время дачи показания в суде по делу о госизмене В.Януковича он указал, что когда стало известно о нахождении В.Януковича и кого-то из его окружения на территории АР Крым, было принято решение отправить туда представителей из Киева, чтобы предложить экс-президенту вернуться и написать заявление об отставке.

"Я был убежден, что смогу убедить Януковича, исходя из сложившейся ситуации, написать заявление об отставке, что значительно упростило бы ситуацию в Украине", - подчеркнул А.Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что Арсен Аваков и Валентин Наливайченко, которые тогда были народными депутатами и уполномоченными Верховной Рады по контролю над деятельностью МВД и СБУ, не смогли найти В.Януковича и получили информацию, что он скрывается на базе Военно-морского флота РФ.

А.Турчинов также сообщил, что 22 февраля стало известно о пребывании В.Януковича в Харькове для участия в "сепаратистском заговоре, который был организован против Украины, ее независимости, против украинской власти".

"Стало известно, что он из Харькова попробует пересечь украинско-российскую границу и покинуть территорию Украины. Чтобы не допустить исчезновения важной документации, ресурсов страны, предателей или преступников, которые могли находиться вместе с Януковичем, в частности, министра внутренних дел и руководителя СБУ, которые могли быть вместе с ним, я обратился к пограничной службе и попросил не давать возможность вертолету Януковича вылетать за пределы страны. Он сел в Донецке и также отказался общаться с любыми представителями украинской власти, после чего исчез из Донецкого аэропорта в неизвестном направлении", - рассказал свидетель.