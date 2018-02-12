Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах, которые состоятся в 2019 году.

Об этом он сказал в интервью "Громадському".

"Я работал президентом, мне не понравилось: спать нельзя, колоссальная нагрузка. Поэтому я не планирую принимать участие как кандидат в президенты и не планирую возглавлять любой штаб - любой, я подчеркиваю", - сказал Турчинов, комментируя слухи о том, что он может возглавить штаб Порошенко на будущих президентских выборах. Читайте также: Рейтинг президентских лидеров: социолог рассказала о "маленькой сенсации"

В этом контексте он добавил: "Политическими штабами должны заниматься те, кто занимается политикой, тем более, я думаю, у Петра Алексеевича уже все распланировано, он не в первой кампании участвует, а вот другой вопрос - как сказано в Библии, когда царство разделено - оно обречено. То есть, не может властная команда конкурировать между собой. Потому что она не сможет заниматься реформами, экономикой, а только распрями. Власть должна быть единой командой".