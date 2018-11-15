Турчинов: Украина готовит санкции против организаторов псевдовыборов в ОРДЛО

Совет национальной безопасности и обороны, Верховная Рада, Кабинет министров и Служба безопасности готовят пакет санкций, в том числе против причастных к организации незаконных "выборов" в ОРДЛО. Об этом сообщил сегодня журналистам секретарь СНБО Александр Турчинов в Киеве на "Киевском бронетанковом заводе".

"Я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителями, вдохновителями и организаторами проведения фейковых так называемых выборов на оккупированных территориях", - сказал он.

По словам секретаря СНБО, в санкционном списке могут быть представители некоторых стран Европы, которые "делали вид, что они наблюдают за противозаконными выборами на оккупированных территориях".

Санкции также введут против "украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом или усиливают безопасность и оборону Российской Федерации", заявил Турчинов.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин также сообщил о том, что в отношении организаторов и лиц, "избранных" в результате незаконных "выборов" в Донбассе введут санкции. По его словам, псевдовыборы будут спецвопросом на повестке дня на заседании министров иностранных дел ЕС 19 ноября.

Напомним, на "выборах" главарей подконтрольных РФ террористических группировок Донбасса, которые состоялись 11 ноября "победили" Денис Пушилин ("ДНР") и Леонид Пасечник ("ЛНР"). До этого оба "исполняли обязанности" главарей "Л-ДНР", по данным СБУ они были заранее назначены Кремлем "победителями выборов".

Комитет министров Совета Европы во время заседания 14 ноября обсудил незаконные "выборы" в ОРДЛО и заявил о полном их непризнании.

Незаконность выборов в ОРДЛО также признали 40 стран во время проведения спецзаседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене. По материалам: Интерфакс- Украина