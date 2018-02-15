Турчинов: Я отдал приказ по деблокированию парламента и правительства Крыма 27 февраля, но его не смогли выполнить

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, и.о. президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014 года Александр Турчинов заявляет, что 27 февраля отдавал приказ по окружению и деблокированию захваченных "зелеными человечками" зданий Верховной Рады и Совета министров АРК, но его не смогли выполнить по ряду причин.

"Когда утром 27 февраля мне сообщили, что спецназ РФ захватил административные здания в Крыму, я сразу отдал приказ руководителям Внутренних войск, которые базировалась в АР Крым, чтобы окружить парламент и правительство Крыма, подготовить их захват и отбить, и провести операцию. Через несколько часов мне сообщили, что они смогли провести только оцепление этих зданий, но под давлением агрессивно настроенных гражданских лиц они не смогли выполнить задачу, и вынуждены были разойтись", - сказал он во время дачи показаний в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

А.Турчинов констатировал, что "задачу по деблокированию зданий крымского парламента и правительства выполнять было некому".

Тогдашний и.о. президента Украины рассказал, что после формирования нового правительства Украины 27 февраля он пригласил силовых министров и дал приказ немедленно принять меры, в том числе, подготовить подразделения Вооруженных сил, чтобы перебросить их на Крымский полуостров и принять меры по противодействию начавшейся российской агрессии.