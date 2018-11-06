У 47 об’єднаних територіальних громадах семи областей України стартувала потужна інформаційна кампанія «Впливай на бюджет своєї громади!»

“Чи ви знаєте, звідки наповнюється, куди витрачається бюджет вашої громади та як на нього впливати?” – в 47 об’єднаних територіальних громадах семи областей України стартувала потужна інформаційна кампанія «Впливай на бюджет своєї громади!», яку проводять експерти Громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» спільно з іншими організаціями-партнерами DOBRE, представниками місцевих рад та активістами.

В рамках кампанії в громадах проходять вуличні акціі, під час яких місцевим мешканцям доступно і на прикладах пояснюють, що таке бюджет, з чого він складається, як наповнюється і як витрачається, а головне – як саме та в який спосіб і терміни на формування доходів і витрат може вплинути кожна людина. Допомагає в цьому інноваційний інструмент просвіти та залучення громадян — Бюджети для громадян. Це – новий для України формат пояснення складних бюджетних питань у зручних форматах: з численними інфографіками, схемами та даними про бюджет конкретної ОТГ, завдяки чому легко зрозуміти весь бюджетний процес навіть не фахівцям. Адже це і є завданням кампанії – розповісти простою мовою про складні речі, аби бюджет перестав бути для мешканців чимось незрозумілим і складним.

«Зазвичай вважають, що у фінансах розуміються тільки “спеціально навчені люди”, а іншим нема чого туди лізти. А якщо щось неможливо зрозуміти, то, ясна річ, на це дуже складно і, передусім, мало бажання намагатись впливати. Ми ж пояснюємо людям тонкощі бюджетного процесу зрозумілою мовою і прагнемо, щоб кожен усвідомив: у цьому не складно розбиратися, а відтак – впливати», – пояснює Анатолій Бойко, координатор Громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!».

Під час акцій громадяни не тільки отримують цікаву та корисну інформацію про бюджет, а й мають можливість реально вплинути на бюджет своєї громади. Для цього експерти пропонують всім бажаючим заповнити нескладну форму звернення з пропозицією до бюджету своєї громади. Разом з експертами в акціях та спілкуванні з мешканцями активно приймають участь керівники громад та посадовці.

«Це було мегадрайвово. Шість посадовців на чолі із мером, експерт Партнерства, 300 мешканців із 9 населених пунктів, 54 пропозиції до бюджету. А ще емоції, суперечки, танці, розмальовані переходи, розігнані авто, нарада з лікарями і пошук коштів до кінця 2018-го», – розповідає про перебіг кампанії в Скалатській ОТГ експерт Партнерства Микола Орлов.

Мешканці Гречаноподівської ОТГ Дніпропетровської області тільки за перших два дні кампанії подали 81 пропозицію до бюджету наступного року, а, вислухавши мешканців, експерти ще й долучилися до розробки Програми покращення екології та Положення про публічні консультації.

У Царичанській ОТГ Дніпропетровщини кампанія складалася з двох частин: у першій жителям продемонстрували роботу бюджетного симулятора, за допомогою якого кожен користувач може спробувати розподілити кошти на свій розсуд і на ті галузі, які вважає важливими, а потім «прийняти» бюджет і подивитися, що вийде. Під час другої частини експерти Громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» на центральній площі розповіли понад 100 місцевим мешканцям про бюджет та забрали пропозиції від громадян до нього.

Стартувала кампанія і на Миколаївщині – у Баштанській ОТГ, де про бюджет розповіли не лише мешканцям центру громади, а й жителям сіл старостинських округів. При цьому до роз’яснювальної роботи також долучилося керівництво громади. Загалом, тільки у перший день кампанії в ній взяло участь близько 700 членів громади.

Громадяни мають можливість подати свої пропозиції не тільки під час вуличних акцій, а й онлайн — через сайти рад чи їх офіційні сторінки в соціальних мережах, як наприклад, в Музиківській ОТГ в Херсонській області.

Інформаційна кампанія триватиме протягом листопада та охопить всі 47 громад-партнерів програми DOBRE. Всі отримані під час акцій пропозиції будуть оброблені, систематизовані та подані до місцевих рад, представники яких обіцяють максимально врахувати їх при складанні бюджетів громад на 2019 рік.

Проект «Доброчесні громади» реалізується громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!» в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Комʼюнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма USAID DOBRE спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку ОТГ, підвищення рівня залученості громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності та прозорості в громадському управлінні. Програма працює в 7 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській.

За матеріалами "Громадський простiр".