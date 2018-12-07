У Керченского пролива в ожидании прохода скопилось более 140 кораблей

Российская Федерация вопреки международному праву продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив, вблизи пролива наблюдается значительное скопление судов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"По имеющимся у Госпогранслужбы данным, по состоянию на утро 7 декабря на якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода через Керченский пролив находится более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря", - сказано в сообщении.

В конце ноября количество судов в Керченском проливе составляло более 400. "И хотя в первые дни декабря ситуация несколько стабилизировалась и несколько дней назад их количество снизилось до 105, сейчас снова фиксируется увеличение", - сообщили в Госпогранслужбе.

По информации ведомства, Россия намеренно продолжает нарушать нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года, и заставляет украинские и иностранные торговые суда длительное время ожидать проход.

"При этом оккупанты создают препятствия именно кораблям, направляющимся в украинские порты. Всего за минувшие сутки через Керченский пролив они пропустили только 41 судно в обоих направлениях, из которых 8 судов именно из/в портов Украины. При этом последние подвергались проверке представителями ФСБ России", - сказано в сообщении.

Кроме нарушений норм международного права, Россия также не учитывает риск возникновения аварийных ситуаций из-за увеличения и накопления судов на якорных стоянках.

Напомним, 25 ноября российские пограничники атаковали и захватили плен три украинских корабля. Украинских моряков доставили в Керчь, а оттуда - в Симферополь, где оккупационный суд арестовал 24 граждан Украины на два месяца по обвинению в незаконном пересечении границы России. После решения суда украинцев этапировали в Москву, где они находятся и сейчас. По материалам DailyUA