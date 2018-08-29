У Конотопі переворот у мерії

Мер-атовець Артем Семеніхін вважає, що його відставка - це помста колишніх регіоналів. Про це він заявив Gazeta.ua.

"У сесії оголосили перерву. Депутати зачинились в іншій кімнаті і проголосували за мою відставку. Зробили це без журналістів, без громадськості. Навіть не пустили кількох депутатів. Це було захоплення влади за сприяння СБУ та мовчазної згоди прокуратури. Ввечері з домашнього комп'ютера зареєстрували рішення про позбавлення мене права підпису.

До цього часу намагались дотримуватись правил. Хоча минулого разу до сесійної зали вдерлись тітушки. Зламали голову поліцейському. Йому робили трепанацію черепа, діставали уламки. Їм не вистачало голосів. Тепер за гроші і посади докупили необхідних. Це реванш регіоналів, який відбувається у всій Україні. У нашому бюджеті зараз є більше 120 млн грн. Зараз ці гроші розтануть як сніг.

Це була пряма вказівка з Банкової. Виконував її народний депутат Ігор Молоток, який голосував за закони 16 січня. Фактично це реванш регіоналів за вказівкою Порошенка, який прийшов до влади завдяки Майдану".

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26 липня в конотопській мерії сталися масові сутички. Конфлікт почався на сесії міськради між мером Артемом Семеніхіним і його політичними опонентами. Останні привезли в місто майже 50 чоловіків. Депутатам не вистачило 1 голосу для відставки мера. Після цього почалася бійка між завезеними чоловіками, частиною депутатів і поліцією.