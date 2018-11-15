"У нас несколько кандидатов, которые будут предлагать свои кандидатуры", - Бойко

Решение о едином кандидате на выборы от "Оппозиционной платформы - За життя" будет принято в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

"Я считаю, что сегодня Вадим Рабинович показал пример, как можно переступить через политические и личные амбиции и его решение вызывает уважение. Что касается нового кандидата, он будет утвержден стратегической советом политической платформы "Оппозиционной платформы - За життя". Думаю, что это будет принято в ближайшее время. У нас несколько кандидатов, которые будут предлагаться. С понедельника у нас будут активно вестись переговоры об объединении с другими политическими силами", - сказал он.

Отметим, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович отказался выставлять свою кандидатуру на выборы от "Оппозиционной платформы - За життя".

Как сообщалось, политсовет партии "За життя" рекомендовал выдвинуть единым кандидатом в президенты от оппозиции Вадима Рабиновича. Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что поддержит решение политсовета партии "За життя" по выдвижению Рабиновича единым кандидатом на президентских выборах, а также сказал о том, что это может быть поддержано всем составом недавно созданной "Оппозиционной платформы - За життя".

Напомним, лидер "За життя" Вадим Рабинович выступил инициатором переговоров "всех политических сил, отстаивающих интересы центра и юго-востока Украины", к объединению накануне выборов "вопреки амбициям". Позднее народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин также поддержал эту инициативу.