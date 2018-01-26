У Порошенко мало шансов выиграть президентские выборы в 2019 году - эксперты

У действующего президента Украины Петра Порошенко мало шансов выиграть президентские выборы в 2019 году. Такое мнение в пятницу, 26 января, высказали украинские эксперты в ходе пресс-конференции "2018 год - кульминация и развязка" в Киеве. "С социологической и политологической точки зрения, у президента, который имеет не больше 5% поддержки избирателей, мало шансов снова выиграть выборы", - сказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко. По его мнению, также надо брать во внимание то, что Украина находится в "плохом состоянии": "Мы одна из худших стран по уровню свободы прессы, развития экономики и уровню коррупции". Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в свою очередь отметил, что украинцы разочарованы общественно-политической ситуацией в стране и уже не верят в обещания властей, которые не выполняются. "Какой результат дают реформы власти? Никакого, потому что это дереформы, а не реформы", - сказал он. По его мнению, действующий президент вряд ли будет баллотироваться на второй срок. "Действующий президент пока сомневается. К тому же, я не думаю, что западные партнеры будут в восторге от того, что бизнесмен Порошенко будет баллотироваться снова без ощутимых шансов на победу", - сказал он. Карасев также отметил, что на выборах в 2019 году должны победить те политические силы, которые уже имеют свою историю. "Посмотрите последние годы – это годы становления партийной системы в Украине. Вспомните выборы в ОТО", - отметил он и напомнил данные социологических исследований, лидером электоральных симпатий является "Батькивщина", партия, которая опирается не на админресурс, а на свои региональные ячейки. И этот тренд на развитие партийности, считает эксперт, надо поднимать. "Все должно начинаться с людей, снизу. Не партии денег должны руководить, а партии людей", - убежден он. Со своей стороны эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко добавил, что учитывая ситуацию в стране, "когда продолжается налоговое давление, закрываются малые предприятия, растет коррупция, на следующих выборах власть пытается идти путем фальсификаций". Он также отметил, что сейчас власть утратила адекватность и это является реальной угрозой для Украины. "Свидетельством этого является то, что лидеры страны в Давосе рассказывают о росте экономики Украины на 2%. Свидетельством тому также является то, что гарант Конституции не вносит представителей от оппозиции в кандидаты на членов ЦИК, несмотря на то, что "Батькивщина" вовремя подала президенту кандидатуру. Оппозиция должна быть представлена в центральном избирательном органе! Это позор перед внешними партнерами, перед людьми. Учитывая это и становится очевидной подготовка к фальсификациям на следующих выборах", - отметил Матвиенко.

