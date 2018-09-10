Убитого в Киеве депутата Вороненкова будут судить в России посмертно

Бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который в марте 2017 года был убит в Киеве, будут судить посмертно в РФ.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено при жизни депутата. Его обвиняют в рейдерстве.

"Следствием ему заочно инкриминировались преступления... Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и Мошенничество", - говорится в сообщении.

Делопроизводство не было прекращено после гибели Вороненкова якобы из-за возражений его родственников.

Напомним, в октябре 2016 года экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков переехал вместе с семьей в Украину. Политик должен был дать показания по делу Виктора Януковича о госизмене, но был застрелен киллером 23 марта 2017 года. Убийство произошло в центре Киева на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы.

Денис Вороненков в сопровождении охранника шел на встречу с другим экс- депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Началась перестрелка, в которой киллер успел сделать несколько выстрелов в Вороненкова, а охранник выстрелил в киллера, который впоследствии скончался от ранений.

24 марта МВД установило личность предполагаемого убийцы, им оказался уроженец Севастополя Павел Александрович Паршов, который проживал в Днепре. Некоторое время служил под Мариуполем.

В организации убийства участвовали несколько человек. При этом генпрокурор Юрий Луценко назвал заказчика - российский криминальный "авторитет" Владимир Тюрин (бывший муж Марии Максаковой - жены убитого). Луценко назвал убийство "показательной казнью свидетеля".