Убийство Ноздровской: суд завтра рассмотрит продление ареста подозреваемому

Шевченковский районный суд Киева завтра, 27 апреля 2018 года, рассмотрит вопрос о продлении ареста подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook. Как отмечается в суд на рассмотрение поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Росошанского. "Рассмотрение указанных ходатайств назначено на 12 час. 30 мин. 27 апреля 2018 года в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г.Киев,вул.Дегтяревская, 31-А", - говорится в сообщении.

