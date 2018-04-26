Участие международных компаний в управлении ГТС Украины повысит ее конкурентоспособность – посол Германии

Участие международных компаний в управлении газотранспортной системой (ГТС) Украины способно повысить ее конкурентоспособность, заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

"Мы верим, что участие и инвестиции международных компаний могли бы сыграть большую и позитивную роль в повышении конкурентоспособности ГТС. Мы вступаем в фазу, где вероятность большей конкуренции за украинскую ГТС возрастает, поэтому газотранспортная система Украины нуждается в инициативах, чтобы сделать ее более жизнеспособной и рентабельной", - сказал он в совместном интервью с послом Франции Изабель Дюмон агентству "Интерфакс-Украина".

Э.Райхель добавил, что Европейская комиссия внесет свои предложения по поводу привлечения международных компаний к управлению украинской ГТС.

В свою очередь, И.Дюмон отметила, что обязательными условиями для значительных инвестиций со стороны европейских компаний в ГТС Украины являются понятные и прозрачные условия работы и благоприятный бизнес-климат.

"Все возможно. Определяющим для них (европейских компаний ) в принятии решения будет доверие по отношению к украинским институциям, условиям бизнес-климата, прозрачность и понятность предложений по приватизации. Будет учитываться множество показателей", - сказала она.

Как сообщалось со ссылкой на Кабинет министров Украины, Еврокомиссия примет участие в разработке условий конкурса по привлечению международного партнера для ПАО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ").

На сегодняшний день интерес к участию в управлении ГТС Украины проявили 10 компаний: Eustream (Словакия), Snam (Италия), Gazunie (Голландия), GRTgaz (Франция), GAZsystem (Польша), Desfa (Греция), Reganosa (Испания), Verbunddnelz Gaz AG (Германия), Fluxys (Бельгия), Transgaz (Румыния).

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.