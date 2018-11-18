Участие в местных выборах в декабре примут 47 партий - ЦИК

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 47 партий для участия в местных выборах в Украине 23 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По данным Центризбиркома, по состоянию на 17 ноября соответствующие документы поступили от 47 партий, которые решили принять участие в этих выборах.

"Из поданных документов требованиям соответствуют документы 46 политических партий. Партия "Новые лица" не подала копию устава партии", - отметили в ЦИК.

После обсуждения Центризбирком решил включить сведения 47 партий для участия в местных выборах с примечанием о невыполнении политической силой "Новые лица" ч. 1 ст. 36 закона.

Таким образом, в выборах 23 декабря примут участие партии "Общественно- политическая платформа Надежды Савченко", "Народный фронт", "Народный Рух Украины", "Розумна сила", "Радикальная партия Олега Ляшко", партия "Основа", "Украинская Галицкая Партия", Всеукраинское объединение "Черкащане", "Громадянська позиция", "Укроп", "Самопомич", "Социал- демократическая партия", "Оппозиционный блок", Партия Зеленых Украины, "Украина Славетна", ВО "Батькивщина", Социалистическая партия Украины, Аграрная партия Украины, "Национальный корпус", "Наш край", Движение Валентина Наливайченко "Справедливость", "Движение Новых Сил Михаила Саакашвили", ВО "Свобода", Партия ветеранов Афганистана, "Социалисты", Народная Партия, "Воля народа", БПП "Солидарность", Общественное движение "Народный Контроль", "Наши", "За Життя", "За конкретни справы", "Видродження", "Патриот", "Сила и Честь", Украинская морская партия Сергея Кивалова, Партия защитников Отечества, партия "Побратимы", "Единый Центр", "Правый сектор", "Солидарность женщин Украины", "Родной город", Украинская Народная Партия, "Сила людей", "Новые лица" и Партия пенсионеров Украины.

Напомним, в октябре Центральная избирательная комиссия назначила выборы в 125 объединенных территориальных общинах на воскресенье, 23 декабря 2018 года. Также ЦИК объявила на эту дату дополнительные выборы в 26 объединенных общинах. Через некоторое время, Центризбирком решил отсрочить выборы в двух ОТО из-за угрозы терактов. По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие свыше 685 тысяч избирателей.