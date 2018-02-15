Угрозы жизни Януковича не было, он мог рассчитывать на честный суд, если бы не сбежал из Украины

Секретарь СНБО, в прошлом и.о. главы государства Александр Турчинов заявляет, что не располагает информацией, которая свидетельствует о том, что на момент самоустранения жизни или здоровью экс-президента (2010-2014) Виктора Януковича что-либо угрожало.

"У меня нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о том, что Януковичу была угроза для жизни. Более того, в случае, если бы он сдался власти, я убежден, что был бы честный, прозрачный суд под контролем международной и украинской общественности, который просто осудил бы Януковича за преступления, которые он совершил", - сказал А.Турчинов на судебном заседании в четверг в Киеве, выступая в качестве свидетеля в деле о госизмене В.Януковича.

По его словам, боясь ответственности перед Украиной, В.Янукович сбежал из страны.

Как рассказал А.Турчинов, экс-президент собрал большое количество вещей и исчез в неизвестном направлении, его администрация практически прекратила свое функционирование.

Как отметил секретарь СНБО, ни в администрации президента, ни в каких-либо других органах власти не было известно о местонахождении В.Януковича.

Между тем А.Турчинов добавил, что после его избрания председателем парламента с ним была круглосуточная телефонная связь. "Мне могли звонить и ночью, и днем – круглосуточно… Никто – ни Янукович, ни кто-то из его окружения – даже не предпринимали попытки выйти на меня, чтобы пообщаться", - сказал он.