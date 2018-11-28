Указ о военном положении на 30 дней опубликован в "Урядовом курьере"

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения на 30 дней опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер".

В частности, сегодня опубликован указ No 392, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней - до 14:00 26 декабря 2018 года.

Фото: опубликованный в "Урядовом курьере" указ

Напомним, ранее сообщалось, что указ в связи с введением военного положения в десяти областях будут созданы штабы обороны. В этих штабах будет проходить проверка резервов, возможностей мобилизации и технического состояния. Также будет передислоцирована часть войск на границу, чтобы организовать эффективную защиту. По материалам РБК-Україна