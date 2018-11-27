Указ о военном положении на 30 суток обнародовали на сайте Президента

Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины с изменениями, согласно которым военное положение в Украине введено сроком на 30 суток.

Соответствующий Указ No392/2018 обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О внесении изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мера по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине", - говорится в документе. Читайте также: Указ Президента о военном положении опубликуют завтра - Сюмар

Согласно решению СНБО, которое прилагается к Указу, в нем предлагается Пункт 3 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года изложить в следующей редакции: "Предложить Президенту Украины ввести с 14:00 26 ноября 2018 года военное положение в Украине сроком на 30 суток - до 14:00 26 декабря 2018 года".